DONALD REESE DUNN OF VALLEY SPRINGS, CALIFORNIA PASSED AWAY PEACEFULLY AT THE AGE 90 ON DECEMBER 2, 2020.
DON WAS BORN IN DALLAS, SOUTH DAKOTA TO REESE AND FREIDA DUNN. HE ATTENDED GREGORY HIGH SCHOOL AND IN HIS SOPHMORE YEAR HE MET THE LOVE OF HIS LIFE, DELORIS PEJSA. DON AND DELORIS WERE MARRIED OCTOBER 21, 1951, RIGHT BEFORE DON WAS DRAFTED IN TO THE US ARMY WHERE HE SERVED AS A MILITARY POLICE OFFICER FOR TWO YEARS. AFTER HIS SERVICE HE ATTENDED DIESEL ENGINEERING SCHOOL IN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.
DON AND DELORIS HAD FIVE CHILDREN. DON SPENT THEIR GROWING YEARS INVOLVED IN MANY ACTIVITES INCLUDING BASEBALL, GO KART RACING, HUNTING, FISHING, CAMPING, WATER SKIING, AND WORKING ON VEHICLES WITH HIS SONS.
DON HAD EXCEPTIONAL MECHANICAL AND ENGINEERING SKILLS AND NO PROJECT OR PROBLEM WAS EVER TOO BIG OR UNSOLVABLE. DON RETIRED FROM BASIC VEGETABLE PRODUCTS IN HANFORD, CALIFORNIA IN 1994 AS A MAINTENANCE SUPERINTENDENT.
DON AND DELORIS ENJOYED MANY YEARS OF TRAVELING BOTH IN THE UNITED STATES AND ABROAD. AFTER RETIREMENT THEY ESPECIALLOY ENJOYED THE TITLE OF SNOWBIRDS AND SPENT MANY WINTERS IN ARIZONA.
UPON MOVING TO VALLEY SRINGS IN 1998, DON AND DELORIS BUILT THEIR DREAM HOME. HE ENJOYED TIME SPENT IN HIS SHOP AND WAS IN HIS ELEMENT WHEN HE HAD TOOLS IN HIS HANDS ENJOYING WOODWORKING, BUILDING OR FIXING ANYTHING MECHANICAL.
DON IS PRECEDED IN DEATH BY HIS PARENTS, SISTERS LEONE AND MARGARET, HIS DAUGHTER, CHARLENE DUNN-GILMER AND HIS SON, DON F. DUNN. HE IS SURVIVED BY THE LOVE OF HIS LIFE AND HIS WIFE OF 69 YEARS , DELORIS, HIS SONS LARRY (SUSAN) OF ESCALON, DAVID (TAMI) OF SALINAS, GREG (MICHELE) OF LEMON COVE AND DAUGHTER -IN -LAW, KAY DUNN, OF LATON, CALIFIORNIA. HE ALSO LEAVES BEHIND 15 GRANDCHILDREN, 18 GREAT-GRANDCHILDREN, AND HIS TWIN SISTER, DEE DEERING OF PIERRE, SOUTH DAKOTA.
A MEMORIAL WILL BE HELD AT A LATER DATE. IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS CAN BE MADE TO HOSPICE OF AMADOR-CALAVERAS COUNTY, 1500 CA-49, JACKSON, CA 95642, IF DESIRED.
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